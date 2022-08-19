Есть жертвы: ночью россияне били по Днепропетровщине, Харькову, Николаеву и Краматорску

российская армия накрыла огнем сразу три района Днепропетровщины – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Перше травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач. По Великой Костромке Зеленодольской громады били из ствольной артиллерии, есть разрушения. Люди не пострадали. В Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик, в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть поврежденное жилье. В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, с десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. Без погибших и раненых. Мэр Харькова Игорь Терехов указал, что под ударами оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города. Есть попадания в жилое здание, предварительно без пострадавших. Также прилет по инфраструктурному объекту, там пожар. россияне мощно обстреляли Николаев, не работают номера 101 и 112. Мэр Александр Сенкевич призвал звонить по городским номерам: (0512) 30 45 17; (0512) 30 45 18. Ночью враг в очередной раз открыл огонь по городу – россияне вторично обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Ночью, 19 августа, около 04:00, город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три вражеских ракеты снова попали в ЧНУ имени П.Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. Утром оккупанты обстреляли Краматорск. Без жертв. Повреждены здания учебных заведений, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, пострадали Краматорский профессиональный колледж и Донбасская государственная машиностроительная академия. Мэр добавил, что обошлось без жертв.

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