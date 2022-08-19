Александр Усик - Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн. LIVE

В пятницу, 19 августа состоится церемония взвешивания перед боем за звание чемпиона в сверхтяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Начало – в 14:00 по Киеву.

Вашему вниманию прямая трансляция мероприятия.

Напомним, что поединок-реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Победитель заберет себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Первый бой боксеров в сентябре 2021 года завершилось победой украинца по очкам.