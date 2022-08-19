Александр Усик - Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн. LIVE
Последние приготовления перед боем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 19 августа состоится церемония взвешивания перед боем за звание чемпиона в сверхтяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Начало – в 14:00 по Киеву.
Вашему вниманию прямая трансляция мероприятия.
Напомним, что поединок-реванш состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Победитель заберет себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Первый бой боксеров в сентябре 2021 года завершилось победой украинца по очкам.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛК. Победный матч Шабанова, яркая игра новичков Вест Хэма и Вильярреала
- Днепр-1 - АЕК 1:2. Минимальная надежда остается
- Во временно оккупированном Белгороде мощный пожар на складе боеприпасов
- Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти