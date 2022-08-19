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Четыре сотни оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ объявил потери россиян за 18 августа

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Более 100 единиц техники в сутки!

Четыре сотни оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ объявил потери россиян за 18 августа

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

За четверг, 18 августа было ликвидировано 400 оккупантов, таким образом, по состоянию на утро 19 августа потери личного состава армии рф ориентировочно составляют 44 700 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1899 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4195 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1016 (+6) ед,
  • РСЗО - 266 (+1) ед,
  • средства ПВО - 141 (+5) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69) ед,
  • специальная техника – 94 (+1).

Как отмечает Генштаб ВСУ, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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