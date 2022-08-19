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Фонсека: Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину

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(1 голосов)

Экс-тренер "Шахтера" вновь высказался о войне в Украине

Фонсека: Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину

Фото: losc.fr

Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека в очередной раз коснулся темы войны в Украине, которую развязала россия.

“Люди там каждый день переживают трагедию. Остальной мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти людей и детей, борющихся за свои жизни. Для меня это самая сложная вещь во всем этом.

Мне тоже трудно принять, как мы можем позволять всему этому происходить. Мы должны делать гораздо больше или гораздо больше людей – и детей – погибнут. Они хотят жить в мире.

Украинцы очень скромные и трудолюбивые. Когда "Шахтер" предложил мне работу, это было легким решением", — сказал специалист.

Напомним, Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 годы. Вместе с ним донецкая команда трижды становилась чемпионом Украины. Совсем недавно португалец возглавил французский "Лилль".

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Coaches' Voice

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2022 в 10:13
Дякуємо, Павло, за теплі слова, але більшості на це начхати((((( Хоча про що річ, коли серед наших достатньо підлості і мерзотства(((((
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