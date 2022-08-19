Фонсека: Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека в очередной раз коснулся темы войны в Украине, которую развязала россия.

“Люди там каждый день переживают трагедию. Остальной мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти людей и детей, борющихся за свои жизни. Для меня это самая сложная вещь во всем этом.

Мне тоже трудно принять, как мы можем позволять всему этому происходить. Мы должны делать гораздо больше или гораздо больше людей – и детей – погибнут. Они хотят жить в мире.

Украинцы очень скромные и трудолюбивые. Когда "Шахтер" предложил мне работу, это было легким решением", — сказал специалист.