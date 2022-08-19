ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование
Бегите, орки
Угруповання Об'єднаних сил
Украинские защитники на южном фронте в течение 18 августа уничтожили 73 россиянина и их технику, а также попали в склад боеприпасов. Также подразделения дважды в сутки проводили наступательные действия. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Украинская авиация нанесла 4 удара по скоплениям живой силы, вооружения и техники российско-оккупационных войск в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач. В командовании говорят, что украинские военные разрушили планы оккупантов починить и продолжать использовать Каховский мост. Ранее о взрывах в Новой Каховке сообщали в социальных сетях и Telegram-каналах:
Так, в течение 18 августа россияне потеряли: 73 солдат, три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники и один склад боеприпасов.
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