ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование

Украинские защитники на южном фронте в течение 18 августа уничтожили 73 россиянина и их технику, а также попали в склад боеприпасов. Также подразделения дважды в сутки проводили наступательные действия. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла 4 удара по скоплениям живой силы, вооружения и техники российско-оккупационных войск в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач. В командовании говорят, что украинские военные разрушили планы оккупантов починить и продолжать использовать Каховский мост. Ранее о взрывах в Новой Каховке сообщали в социальных сетях и Telegram-каналах:

Так, в течение 18 августа россияне потеряли: 73 солдат, три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию ​​к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники и один склад боеприпасов.