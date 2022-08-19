  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование
В тренде

ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование

Общие новости
(1 голосов)

Бегите, орки

ВСУ на юге уничтожили более 70 россиян, три танка и склад боеприпасов – оперативное командование

Угруповання Об'єднаних сил

Новина українською

Украинские защитники на южном фронте в течение 18 августа уничтожили 73 россиянина и их технику, а также попали в склад боеприпасов. Также подразделения дважды в сутки проводили наступательные действия. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Читайте такжеЕсть жертвы: ночью россияне били по Днепропетровщине, Харькову, Николаеву и Краматорску

Украинская авиация нанесла 4 удара по скоплениям живой силы, вооружения и техники российско-оккупационных войск в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач. В командовании говорят, что украинские военные разрушили планы оккупантов починить и продолжать использовать Каховский мост. Ранее о взрывах в Новой Каховке сообщали в социальных сетях и Telegram-каналах:

Так, в течение 18 августа россияне потеряли: 73 солдат, три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию ​​к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники и один склад боеприпасов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ВСУ ОК Юг ОК Південь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде