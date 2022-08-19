Reuters: США собираются предоставить новый пакет военной помощи для Украины – почти на миллиард долларов
Байден санкционирует новый пакет
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Администрация президента Джо Байдена готовится предоставить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, которые знакомы с этим вопросом.
Белый дом может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа. Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия, позволяющие передачу излишков оружия из запасов США.
В то же время, по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту стоимость пакетов оружия может измениться. В Белом доме пока информацию не комментировали.
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