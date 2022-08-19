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Reuters: США собираются предоставить новый пакет военной помощи для Украины – почти на миллиард долларов

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Байден санкционирует новый пакет

Reuters: США собираются предоставить новый пакет военной помощи для Украины – почти на миллиард долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента Джо Байдена готовится предоставить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, которые знакомы с этим вопросом.

Белый дом может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа. Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия, позволяющие передачу излишков оружия из запасов США.

В то же время, по данным агентства, о выделении помощи могут объявить и на следующей неделе, а к этому моменту стоимость пакетов оружия может измениться. В Белом доме пока информацию не комментировали.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
reuters.com

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