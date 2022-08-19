"Сказал, что жив, любит нас и заплакал". Фотограф Азовстали позвонил родным

Глава пресс-службы полка защитников Мариуполя Дмитрий Казацкий с позывным "Орестом" находится в плену россиян с мая. Несколько месяцев от него не было известий, однако недавно, уже после жестокого теракта в Еленовке, защитнику удалось позвонить родным. В настоящее время "Орест" находится на временно оккупированной территории. О разговоре с братом 24 каналу рассказала его сестра Дарья Юрченко.

2 августа Дарье позвонил российский номер. Сначала девушка подумала, что это снова "доброжелательные" граждане россии. Однако по другую сторону трубки услышала родной голос: "Алло, это Дима".

"Что?". Он еще раз "это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?" – вспоминает сестра.

Дмитрий рассказал, что здоров. Сказал, что сейчас находится в Донецке. Когда он говорил, рядом был "следователь". Ему разрешили позвонить. По словам девушки, разговор был быстрым. Такой же, как и раньше, когда Дмитрию разрешили позвонить впервые – несколько секунд.

"Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, зла или обеспокоена. Сразу позвонила родным. Мы плакали вдвоем", – рассказала Дарья.

Потом Диме удалось позвонить маме. Дарья подчеркивает, что мама была невероятно счастлива услышать голос сына. Дмитрий – автор кадров раненых бойцов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетевших весь мир. Поэтому Дмитрия "Ореста" Казацкого называют "глазами Азовстали".