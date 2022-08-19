Остановка всех энергоблоков ЗАЭС может привести к развитию ситуации по "фукусимскому сценарию"

Остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.

Атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных нужд – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания.

При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд.

Читайте также Остановка ЗАЭС россиянами приблизит сценарий радиационной катастрофы - Энергоатом

В случае такой аварийной ситуации на Запорожской АЭС имеются дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных нужд станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве дизельного топлива. Военные рф, присутствующие на АЭС, могут препятствовать поставкам дизеля, нужного для работы генераторов. После потери всех источников электроэнергии начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду.

Отметим, что на Запорожской АЭС есть семь ядерных объектов – шесть энергоблоков и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Так что развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия.

В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или россии и беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. Также следует отметить, что ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, каскада водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря.

По поручению Госатомрегулирования эксплуатирующая организация определяет наиболее безопасные состояния работы энергоблоков в существующих условиях. Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции.