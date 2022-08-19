На Донетчине пограничники уничтожили российских диверсантов, пытавшихся переплыть реку
Орки, бегите отсюда как можно дальше
Державна прикордонна служба України
Пограничники уничтожили группу российских диверсантов, пытавшихся форсировать реку в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в социальной сети Facebook.
Группу оккупантов заметили на Северском Донце. По словам пограничников, диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Пограничники уничтожили двух орков и ранили одного. Часть диверсантов скрылась.
Ранее мы сообщали, что 13 августа пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов.
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