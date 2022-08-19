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На Донетчине пограничники уничтожили российских диверсантов, пытавшихся переплыть реку

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Орки, бегите отсюда как можно дальше

На Донетчине пограничники уничтожили российских диверсантов, пытавшихся переплыть реку

Державна прикордонна служба України

Новина українською

Пограничники уничтожили группу российских диверсантов, пытавшихся форсировать реку в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в социальной сети Facebook.

Группу оккупантов заметили на Северском Донце. По словам пограничников, диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Пограничники уничтожили двух орков и ранили одного. Часть диверсантов скрылась.

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Ранее мы сообщали, что 13 августа пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/DPSUkraine

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