На Донетчине пограничники уничтожили российских диверсантов, пытавшихся переплыть реку

Пограничники уничтожили группу российских диверсантов, пытавшихся форсировать реку в Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в социальной сети Facebook.

Группу оккупантов заметили на Северском Донце. По словам пограничников, диверсанты сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Пограничники уничтожили двух орков и ранили одного. Часть диверсантов скрылась.

Ранее мы сообщали, что 13 августа пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов.