В День Независимости россияне планируют провести показательное "судилище" над пленными азовцами

В срочном порядке россиянами переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением.

Чтобы придать вид "легитимности" акции "судилища" над пленными защитниками "Азовстали" 24 августа, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

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По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, россияне попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине.