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Энергоатом и ГУР сообщили, что россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС

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Энергоатом и ГУР сообщили, что россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС

Енергоатом

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российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию ​​сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. В настоящее время военные россии ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Вчера вечером в Энергодар прибыла большая пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ россии на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции.

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Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест – автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды. Понятно, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах.

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В статье: война с Россией ЗАЭС Энергоатом ГУР Запорожская АЭС
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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