Энергоатом и ГУР сообщили, что россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС
Речь об отключении?
Енергоатом
российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.
Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. В настоящее время военные россии ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.
Вчера вечером в Энергодар прибыла большая пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ россии на территории ГК "Алиса" провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции.
Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились с двух мест – автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды. Понятно, что оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах.
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