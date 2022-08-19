  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ разоблачила попытку российской фсб установить жучки в кулуарах Верховной Рады
В тренде

СБУ разоблачила попытку российской фсб установить жучки в кулуарах Верховной Рады

Общие новости
(1 голосов)

Работают

СБУ разоблачила попытку российской фсб установить жучки в кулуарах Верховной Рады

СБУ

Новина українською

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами рф работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник фсб во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Читайте такжеЭнергоатом и ГУР сообщили, что россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах. Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде