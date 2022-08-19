СБУ разоблачила попытку российской фсб установить жучки в кулуарах Верховной Рады
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СБУ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами рф работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник фсб во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.
По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.
Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах. Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.
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