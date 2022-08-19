Die Welt: У Шольца с июня блокируют поставки тяжелых вооружений для Украины

В начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений.

После этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продлении поставок, об этом сообщает со ссылкой на источники в украинском правительстве Die Welt.

С июня в Минобороны ФРГ несколько раз в месяц с регулярной периодичностью проходят встречи на самом высоком уровне, в которых также принимает участие министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Но ничем полезным для Вооруженных сил Украины эти диалоги не заканчиваются, так как немецкие власти "не слышат и приводят странные оправдания", как отмечает источник.