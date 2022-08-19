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Die Welt: У Шольца с июня блокируют поставки тяжелых вооружений для Украины

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То есть, все лето?

Die Welt: У Шольца с июня блокируют поставки тяжелых вооружений для Украины

Infografik WELT

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В начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений.

После этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продлении поставок, об этом сообщает со ссылкой на источники в украинском правительстве Die Welt.

С июня в Минобороны ФРГ несколько раз в месяц с регулярной периодичностью проходят встречи на самом высоком уровне, в которых также принимает участие министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Но ничем полезным для Вооруженных сил Украины эти диалоги не заканчиваются, так как немецкие власти "не слышат и приводят странные оправдания", как отмечает источник.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Олаф Шольц
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Источник:
welt.de

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