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Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации

Общие новости
(2 голосов)

На россии не хотят признавать, что проигрывают войну Украине

Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины нет ограничений на поражение российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. О том, что Украина будет освобождать Крым, постоянно напоминают основные спикеры украинской власти – Алексей Данилов, Михаил Подоляк и, собственно, президент Зеленский.

При этом в последнее время параллельно украинским заявлениям в оккупированном Крыму начали взрываться военные базы. Если взрывы самолетов в Новофедоровке россияне пытались замаскировать неосторожным курением, то после взрыва складов с боеприпасами у Джанкоя уже была признана диверсия (но без указания, чья именно это была диверсия). В четверг жители Крыма услышали взрывы возле Севастополя на базе в Бельбеке и воздушную тревогу в Керчи.

Спасать ситуацию россияне решили традиционным способом – угрожать всему миру. В пятницу, 19 августа, с соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел рф:

"Мы не принимаем тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине российской территории, это эскалация с подачи США.

США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории с Украины, ситуация крайне острая – мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат", – говорится в заявлении российского МИД.

Вашингтон пока данную истерику не комментирует.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
19.08.2022 в 14:23
Господи помоги побыстрее успокоить этих дебилов !
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.08.2022 в 14:39
Навіки . Амінь .
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