Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации
На россии не хотят признавать, что проигрывают войну Украине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины нет ограничений на поражение российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. О том, что Украина будет освобождать Крым, постоянно напоминают основные спикеры украинской власти – Алексей Данилов, Михаил Подоляк и, собственно, президент Зеленский.
При этом в последнее время параллельно украинским заявлениям в оккупированном Крыму начали взрываться военные базы. Если взрывы самолетов в Новофедоровке россияне пытались замаскировать неосторожным курением, то после взрыва складов с боеприпасами у Джанкоя уже была признана диверсия (но без указания, чья именно это была диверсия). В четверг жители Крыма услышали взрывы возле Севастополя на базе в Бельбеке и воздушную тревогу в Керчи.
Спасать ситуацию россияне решили традиционным способом – угрожать всему миру. В пятницу, 19 августа, с соответствующим заявлением выступило министерство иностранных дел рф:
"Мы не принимаем тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине российской территории, это эскалация с подачи США.
США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории с Украины, ситуация крайне острая – мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат", – говорится в заявлении российского МИД.
Вашингтон пока данную истерику не комментирует.
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