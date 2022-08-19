Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Зеленскому организовать встречу с путиным

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с владимиром путиным, об этом сообщают российские и турецкие СМИ, цитируя слова лидера турок.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил данную информацию. Эрдоган действительно привез во Львов предложение путина по поводу начала переговоров.

Тем не менее, украинская сторона отказалась. По информации Гончаренко и прессы, в россии сбавили обороты: в условиях уже нет "никаких Киева, Одессы, русского языка и так далее".