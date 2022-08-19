Данилов анонсировал пошаговую "демилитаризацию" Крыма
Секретарь СНБО озвучил планы по оккупированному полуострову
Крим - це Україна, фото - Getty Images
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Twitter сообщил ближайшие планы Украины по оккупированному Крыму:
"Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - написал Данилов.
При этом он посоветовал крымским коллаборантам и предателям "смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АРК".
Данилов написал свое сообщение на фоне серии взрывов на военных базах оккупантов на территории Крыма. Ранее взрывались самолеты на базе в Новофедоровке, склад боеприпасов возле Джанкоя, взрывы фиксировались у военного аэродрома в Бельбеке.
Между тем, в пятницу, 19 августа, МИД РФ выступило с заявлением о недопустимости нападения Украины "на глубинные территории россии" под покровительством США.
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