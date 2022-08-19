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Россия потеряла более половины морской авиации Черноморского флота - Reuters

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После "хлопка" на базе в Саках

Россия потеряла более половины морской авиации Черноморского флота - Reuters

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Взрывы на авиабазе возле города Саки в оккупированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота россии.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из западных чиновников. Он отметил, что акции украинской армии глубоко в тылу россии существенно влияют на логистические возможности и имеют "значительное психологическое влияние на российское руководство".

"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", - цитирует Reuters чиновника. Он напомнил о провале планов провести десантную операцию в Одессе силами ЧФ и отметил, что в настоящее время война находится на этапе "операционного застоя".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточной наземной боевой мощью, чтобы приступить к эффективным наступательным действиям, которые могли бы существенно повлиять на ход войны", - заявил источник Reuters.

Отметим, что в пятницу, 19 августа, москва выступила с заявлением о недопустимости нападения Украины "на глубинные территории россии" под покровительством США.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
19.08.2022 в 16:47
Московская Орда должна перестать существовать в принципе. На ее территориях должно быть полтора десятка мелких национально-территориальных независимых государств без ОМП с минимальной армией максимум для самообороны от соседей.
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