Дуэль взглядов Усика и Джошуа длилась около двух минут. Александр выиграл – ВИДЕО
Усик уничтожает соперника морально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и Энтони Джошуа накануне боя провели церемонию взвешивания и финальную дуэль взглядов.
Победителем вышел Александр Усик, который не сводил глаз с британца почти две минуты. Энтони в итоге первым предложил закончить.
Добавим, что по итогам взвешивания оказалось, что Усик легче соперника более чем на десять килограммов.
Oleksandr Usyk has come in at a career heaviest, while Anthony Joshua has also added weight ahead of Saturday's blockbuster rematch. ????#UsykJoshua2pic.twitter.com/44mXymhSwT— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2022
Читайте такжеУсик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
Популярное сейчас
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Ссора с тренером. Источник раскрыл причину возможного ухода Малиновского
- Поражение Днепра-1 в Лиге Европы, новый претендент на Малиновского. Главные новости за 18 августа
- "Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО