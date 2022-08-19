Дуэль взглядов Усика и Джошуа длилась около двух минут. Александр выиграл – ВИДЕО

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и Энтони Джошуа накануне боя провели церемонию взвешивания и финальную дуэль взглядов.

Победителем вышел Александр Усик, который не сводил глаз с британца почти две минуты. Энтони в итоге первым предложил закончить.

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Добавим, что по итогам взвешивания оказалось, что Усик легче соперника более чем на десять килограммов.

Oleksandr Usyk has come in at a career heaviest, while Anthony Joshua has also added weight ahead of Saturday's blockbuster rematch. ????#UsykJoshua2pic.twitter.com/44mXymhSwT — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2022

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