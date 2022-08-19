  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дуэль взглядов Усика и Джошуа длилась около двух минут. Александр выиграл – ВИДЕО
В тренде

Дуэль взглядов Усика и Джошуа длилась около двух минут. Александр выиграл – ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Усик уничтожает соперника морально

Дуэль взглядов Усика и Джошуа длилась около двух минут. Александр выиграл – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и Энтони Джошуа накануне боя провели церемонию взвешивания и финальную дуэль взглядов.

Победителем вышел Александр Усик, который не сводил глаз с британца почти две минуты. Энтони в итоге первым предложил закончить.

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашому Telegram

Добавим, что по итогам взвешивания оказалось, что Усик легче соперника более чем на десять килограммов.

Читайте такжеУсик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде