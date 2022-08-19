Официальный сайт Макрона: путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
По территории Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
В телефонном разговоре с Макроном путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом сообщается на сайте президента Франции.
Оба президента снова поговорят на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и перед развертыванием миссии.
Добавим, что ЗАЭС находится под оккупацией российских войск, которые постоянно совершают обстрелы, провокации, а также угрожают Украине и Европе ядерным терроризмом. Ранее США, ООН и ЕС призвали создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону.
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Источник:Ukraine NOW
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.08.2022 в 19:04
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Sisiha (Львов)
19.08.2022 в 19:55
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neutral fan (White Church)
19.08.2022 в 20:25
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