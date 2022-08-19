Официальный сайт Макрона: путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В телефонном разговоре с Макроном путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом сообщается на сайте президента Франции.

Оба президента снова поговорят на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и перед развертыванием миссии.

Добавим, что ЗАЭС находится под оккупацией российских войск, которые постоянно совершают обстрелы, провокации, а также угрожают Украине и Европе ядерным терроризмом. Ранее США, ООН и ЕС призвали создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону.