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Официальный сайт Макрона: путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Официальный сайт Макрона: путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

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В телефонном разговоре с Макроном путин дал согласие на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом сообщается на сайте президента Франции.

Оба президента снова поговорят на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и перед развертыванием миссии.

Добавим, что ЗАЭС находится под оккупацией российских войск, которые постоянно совершают обстрелы, провокации, а также угрожают Украине и Европе ядерным терроризмом. Ранее США, ООН и ЕС призвали создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.08.2022 в 19:04
Нашли кому верить. Сегодня верить путину --- признак дурного тона.
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Sisiha (Львов)
19.08.2022 в 19:55
Вот и посмотрим ху-из-ху?
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neutral fan (White Church)
19.08.2022 в 20:25
Якщо ти за пів року війн, ще не поняв ху-із-ху, у мене для тебе новина: ти ватний уібан
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