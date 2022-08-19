Пентагон: США выделили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 775 млн. долларов
HIMARS, Javelin, Harm и TOW
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пентагон на своем официальном сайте объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В этот раз на сумму 775 миллионов долларов.
Известно, что в пакет войдут боеприпасы HIMARS. США также выделят Украине 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, одну тысячу Javelin.
Ранее министр Обороны Украины Резников сообщил о том, что со стороны США нет запрета для Украины использовать оружие дальнего поражения по глубинным территориям, оккупированным россией. В частности, законными целями являются военные объекты в Крыму.
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