Пентагон: США выделили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 775 млн. долларов

Пентагон на своем официальном сайте объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В этот раз на сумму 775 миллионов долларов.

Известно, что в пакет войдут боеприпасы HIMARS. США также выделят Украине 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, одну тысячу Javelin.

Ранее министр Обороны Украины Резников сообщил о том, что со стороны США нет запрета для Украины использовать оружие дальнего поражения по глубинным территориям, оккупированным россией. В частности, законными целями являются военные объекты в Крыму.