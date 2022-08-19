Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по разным направлениям фронта по состоянию на 18:00 девятнадцатого августа. Не прекращаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском, Харьковском направлениях враг продолжает обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении в районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно скрылся.

На Краматорском направлении наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и отошли.

На Новопавловском направлении возле Новомихайловки враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, блокирование гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражение объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.