Все еще озабочен. Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосети
Такие методы воздействия на агрессора
Getty Images / Global Images Ukraine
Антониу Гутерриш призвал россию не отключать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосети, сообщает агентство новостей AFP.
"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия... Этот принцип нужно полностью соблюдать", – сказал генсекретарь ООН во время визита в Одесский порт на юге Украины.
Ранее стало известно о том, что главарь террористов путин в разговоре с президентом Франции Макроном согласился допустить на территорию ЗАЭС миссию МАГАТЭ.
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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
19.08.2022 в 19:54
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