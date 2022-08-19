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Все еще озабочен. Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосети

Общие новости
(1 голосов)

Такие методы воздействия на агрессора

Все еще озабочен. Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосети

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Антониу Гутерриш призвал россию не отключать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​от украинской энергосети, сообщает агентство новостей AFP.

"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия... Этот принцип нужно полностью соблюдать", – сказал генсекретарь ООН во время визита в Одесский порт на юге Украины.

Ранее стало известно о том, что главарь террористов путин в разговоре с президентом Франции Макроном согласился допустить на территорию ЗАЭС миссию МАГАТЭ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
19.08.2022 в 19:54
А как безопаснее: отключить или нет?
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