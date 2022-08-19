Все еще озабочен. Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосети

Антониу Гутерриш призвал россию не отключать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​от украинской энергосети, сообщает агентство новостей AFP.

"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия... Этот принцип нужно полностью соблюдать", – сказал генсекретарь ООН во время визита в Одесский порт на юге Украины.

Ранее стало известно о том, что главарь террористов путин в разговоре с президентом Франции Макроном согласился допустить на территорию ЗАЭС миссию МАГАТЭ.