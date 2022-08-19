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Возле Евпатории и в Севастополе в раздались взрывы

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Их природа пока непонятна

Возле Евпатории и в Севастополе в раздались взрывы

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Возле Евпатории в Крыму раздались взрывы. Три взрыва возле села Уютное. Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также в сети распространяется информация о взрывах в Севастополе. "Губернатор" оккупированного города пишет о работе ПВО. То же самое касается Керчи – тоже взрывы и тоже оккупационные власти заявляют о работе ПВО.

Напомним, что вчера вечером взрывы раздавались у крупнейшей авиабазы Крыма в Бельбеке.

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В статье: война с Россией
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