Возле Евпатории и в Севастополе в раздались взрывы
Их природа пока непонятна
фото з відкритих джерел
Возле Евпатории в Крыму раздались взрывы. Три взрыва возле села Уютное. Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Также в сети распространяется информация о взрывах в Севастополе. "Губернатор" оккупированного города пишет о работе ПВО. То же самое касается Керчи – тоже взрывы и тоже оккупационные власти заявляют о работе ПВО.
Напомним, что вчера вечером взрывы раздавались у крупнейшей авиабазы Крыма в Бельбеке.
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