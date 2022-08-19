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СМИ: Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в саммите G-20, даже если там будет президент россии

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Мероприятие запланировано на позднюю осень

СМИ: Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в саммите G-20, даже если там будет президент россии

фото з вільних джерел

UA-Футбол
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Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, даже если там будет путин, сообщает Bloomberg.

Однако, как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины.

Напомним, что саммит G-20 в этом году состоится в Индонезии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
19.08.2022 в 23:04
Ну в такому разі він повинен взяти з собою заточку, або пару метальних ножів для цього п*дераса
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