СМИ: Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в саммите G-20, даже если там будет президент россии

Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, даже если там будет путин, сообщает Bloomberg.

Однако, как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины.

Напомним, что саммит G-20 в этом году состоится в Индонезии.