СМИ: Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в саммите G-20, даже если там будет президент россии
Мероприятие запланировано на позднюю осень
фото з вільних джерел
Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, даже если там будет путин, сообщает Bloomberg.
Однако, как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины.
Напомним, что саммит G-20 в этом году состоится в Индонезии.
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Источник:За матеріалами МЕТА
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
19.08.2022 в 23:04
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