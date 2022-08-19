Зеленский о российских потугах: Восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью видеосюжета обратился к своему народу. Глава государства вновь затронул тему ЗАЭС и ядерного терроризма со стороны россиян:

"Украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена ​​на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться возобновление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре".

Также Зеленский рассказал о дипломатическом фронте:

"Сегодня состоялся очень важный визит в Украину представителей Ассоциации европейских городов Eurocities – объединяет мэров более 150 городов Европы, еще представителей десятков городов-партнеров. Ключевой вопрос – восстановление наших городов. Сегодня подписали соответствующий меморандум".

И немного оптимизма и позитива: "Восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах. Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах".

Смотрите полное видеообращение главы государства.