Советник главы ОП: Жаркий август-2022. Это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина
Михаил Подоляк высказался о событиях, происходящих на полуострове
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выразил свое мнение о происходящих в Крыму событиях:
"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих звезд, "мамулечок" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба"…
Напомним, что уже несколько дней на оккупированном россиянами полуострове раздаются взрывы и звучат сирены воздушной тревоги.
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Источник:Твіттер
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