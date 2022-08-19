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Советник главы ОП: Жаркий август-2022. Это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина

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Михаил Подоляк высказался о событиях, происходящих на полуострове

Советник главы ОП: Жаркий август-2022. Это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк выразил свое мнение о происходящих в Крыму событиях:

"Крым. Жаркий август-2022. Сезон, в котором много падающих звезд, "мамулечок" на внеочередную переправу, отказов от ворованных квартир, работы ПВО. А главное, это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина. Даже если воры-2014 обещали вечную защиту от камней с неба"…

Напомним, что уже несколько дней на оккупированном россиянами полуострове раздаются взрывы и звучат сирены воздушной тревоги.

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В статье: война с Россией
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