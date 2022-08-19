Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.

За сегодня, 19-ое августа, силами ВСУ уничтожены такие объекты российской федерации, вторгшейся в Украину:

Славяносербский район, Луганская область. Минус БК;

Новая Каховка. Уточняется;

Васильковский район, Запорожье. Минус база;

Бериславский район, Херсон. Минус БК.

В общем: минус 2 состава БК и 1 база.

Напомним, что также стало известно о взрывах возле Евпатории и в Симферополе, прозвучавших вечером.