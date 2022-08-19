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Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.

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Тщательная работа ВСУ

Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.

Скриншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

За сегодня, 19-ое августа, силами ВСУ уничтожены такие объекты российской федерации, вторгшейся в Украину:

  • Славяносербский район, Луганская область. Минус БК;
  • Новая Каховка. Уточняется;
  • Васильковский район, Запорожье. Минус база;
  • Бериславский район, Херсон. Минус БК.

В общем: минус 2 состава БК и 1 база.

Напомним, что также стало известно о взрывах возле Евпатории и в Симферополе, прозвучавших вечером.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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