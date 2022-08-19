Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.
Тщательная работа ВСУ
Скриншот з відео
За сегодня, 19-ое августа, силами ВСУ уничтожены такие объекты российской федерации, вторгшейся в Украину:
- Славяносербский район, Луганская область. Минус БК;
- Новая Каховка. Уточняется;
- Васильковский район, Запорожье. Минус база;
- Бериславский район, Херсон. Минус БК.
В общем: минус 2 состава БК и 1 база.
Напомним, что также стало известно о взрывах возле Евпатории и в Симферополе, прозвучавших вечером.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:МЕТА
Популярное сейчас
- В Киеве вводится запрет на проведение массовых мероприятий. На это время припадают матчи первого тура УПЛ
- Россия потеряла более половины морской авиации Черноморского флота - Reuters
- Лукашенко: Никакая Украина не воюет, с россией воюет НАТО и Америка
- Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти