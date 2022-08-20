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Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи

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Сотрудничество между Украиной и США продолжается

Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил Джо Байдена за предоставление Соединенными Штатами Америки очередного пакета военной помощи на сумму в 775 миллионов долларов:

Добавим, что в новый пакет войдут, в частности, пять беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, одна тысяча Javelin.

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В статье: война с Россией
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