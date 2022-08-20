Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил Джо Байдена за предоставление Соединенными Штатами Америки очередного пакета военной помощи на сумму в 775 миллионов долларов:

Високо ціную надання чергового пакету ???????? військової допомоги на $775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. ???????? буде вільною! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022

Добавим, что в новый пакет войдут, в частности, пять беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, одна тысяча Javelin.