Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи
Сотрудничество между Украиной и США продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил Джо Байдена за предоставление Соединенными Штатами Америки очередного пакета военной помощи на сумму в 775 миллионов долларов:
Високо ціную надання чергового пакету ???????? військової допомоги на $775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. ???????? буде вільною!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022
Добавим, что в новый пакет войдут, в частности, пять беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, одна тысяча Javelin.
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