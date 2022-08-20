Гладкий возвращается в Черноморец, МЮ шикарно усиливается. Главные новости за 19 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19-е августа.

Вероятно, наиболее неожиданный летний трансфер случился именно в эту пятницу. "Манчестер Юнайтед", который еще на прошлой неделе пытался переманить Адриана Рабио, подписал пятикратного победителя Лиги Чемпионов Карлоса Каземиро. Мадридский "Реал" не хотел отпускать многолетнего лидера опорной зоны, однако два фактора их переубедили. Во-первых, желание самого бразильца, которому предложили контракт по схеме 4+1 и удвоенную зарплату. Во-вторых, сумма компенсации - "сливочные" получат 60 миллионов фунтов гарантированно и еще десять в виде бонусов. За "Реал" Каземиро играл с лета 2014-го года.

От трансферов зарубежных к украинским. Опытный форвард Александр Гладкий нашел новый клуб в пределах УПЛ. Хотя новый - это формальность, поскольку ранее за одесситов нападающий уже играл. В эту пятницу опытный форвард официально стал игроком "Черноморца", которому достался бесплатно. Два года Гладкий играл за "Зарю", однако летом стороны так и не договорились о продлении отношений. Помимо трансфера Гладкого, стоит также отметить слухи об уходе из "Зари" Влада Кабаева - говорят полузащитник уже подписал контракт с "Динамо" . Также при странных обстоятельствах покинул (кинул?) "Кривбасс" Артем Щедрый . "Минай" согласовал переход очередного экс-представителя Первой лиги - Валерием Рогозинским .

Продолжает развиваться история с возможным уходом Малиновского из итальянского клуба. По данным зарубежных СМИ, еще одной причиной трансфера может стать конфликт между украинцем и главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Говорят, что он случился после товарищеской игры против "Ньюкасла" летом. На украинца по-прежнему претендуют английские клубы, к которым добавился "Ньюкасл" . Помимо этого, есть информация, что Малиновский не хочет переходить в "Марсель", так как намерен попробовать свои силы в АПЛ .

Украинский сезон еще не стартовал, а "веселье" уже начались. В первом туре, к примеру, вместо восьми игр будет сыгранно пять. И если пропуск матчей "Динамо" и "Днепра-1" можно объяснить еврокубковой занятостью, то об отмене матча "Минай" - "Львов" стало известно лишь в пятницу. Формальная причина - просьба львовян перенести поединок. Как стало известно UA-Футбол, все дело в заявке "львов", а точнее в её отсутствии. У клуба пока не хватает игроков, дабы её заполнить. Стоит отметить, что есть вопросы и по двум киевским встречам ("Шахтер" - "Металлист 1925" и "Черноморец" - "Верес"). Обе игры должны пройти в Киеве, однако из-за опасений провокаций со стороны России, в Киеве с 22-го по 25-е августа могут отменить все массовые мероприятия .

Несмотря на то, что украинская премьер-лига на неделе объявила о создании единого телевизионного пула и о передачи прав на трансляцию матчей Setanta Sports, вероятности того, что транслятор покажет все матчи нет. По данным Игоря Цыганыка, "Динамо", "Заря", "Металлист", "Днепр-1" и "Рух" отказались давать право показывать свои домашние игры новому транслятора. Поединки первых четырех будет транслировать "2+2", львовский "Рух" намерен показывать свои матчи на официальном Youtube-канале. Ожидаем реакции со стороны УПЛ.