На юге противник сосредотачивают усилия на недопущении продвижения наших войск - Генштаб рассказал о ситуации на фронте
Начались сто семьдесят восьмые сутки полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте по состоянию на утро 20 августа.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, местами пытается улучшить тактическое положение.
На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БПЛА.
Нанес авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не имел, отошел.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки.
Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.
На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.
Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.
Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опросное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.
На Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Волшебное и Ольговское.
На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврийское, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки продолжает активно задействовать БПЛА.
Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях.
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