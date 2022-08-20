Уже больше 800 беспилотников и еще 200 оккупантов. Генштаб сообщил потери врага за последние сутки
Тяжелая работа наших защитников продолжается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потере врага с начала полномасштабного вторжения.
За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 200 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь живой силы россиянами составляет около 44 900 человек.
- танков ‒ 1907 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 1018 (+2) ед.
- РСЗО – 266 (+0) ед.
- средства ПВО – 141 (+0) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 197 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8).
- крылатые ракеты – 190 (+0).
- корабли/катера - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) ед.
- специальная техника – 97 (+3).
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