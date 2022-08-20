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Уже больше 800 беспилотников и еще 200 оккупантов. Генштаб сообщил потери врага за последние сутки

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Тяжелая работа наших защитников продолжается

Уже больше 800 беспилотников и еще 200 оккупантов. Генштаб сообщил потери врага за последние сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потере врага с начала полномасштабного вторжения.

За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 200 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь живой силы россиянами составляет около 44 900 человек.

  • танков ‒ 1907 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 4212 (+17) ед.
  • артиллерийских систем – 1018 (+2) ед.
  • РСЗО – 266 (+0) ед.
  • средства ПВО – 141 (+0) ед.
  • самолетов – 234 (+0) ед.
  • вертолетов – 197 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8).
  • крылатые ракеты – 190 (+0).
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) ед.
  • специальная техника – 97 (+3).
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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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