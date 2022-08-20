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Ночью россияне обстреляли Центральный район Николаева из С-300

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В одиннадцати домах частично разрушена крыша

Ночью россияне обстреляли Центральный район Николаева из С-300

Фото: НикВести / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Николаев прошлой ночью снова подвергся мощному обстрелу. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем телеграм.

"В результате сегодняшнего обстрела около 4:00 утра повреждения получили 16 жилых домов в Центральном районе Николаева, из них в одиннадцати домах частично разрушена крыша. Работники администрации района выдали людям пленку и брезент. Повторно материалы получили и жители тех домов, которые вторично пострадали в результате обстрела университета.

В Корабельном районе города три ракеты попали по территории частного предприятия.

По данным военной администрации, город был обстрелян ракетами типа С-300", - сообщил Сенкевич.

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В статье: война с Россией Александр Сенкевич
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