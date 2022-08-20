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Член парламента Великобритании заявил, что любой ядерный терроризм россиян на Запорожской АЭС введет в действие 5 статью НАТО

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Она предусматривает защиту пострадавшего

Член парламента Великобритании заявил, что любой ядерный терроризм россиян на Запорожской АЭС введет в действие 5 статью НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter остро отреагировал на новость, в которой указано, что россияне планируют атаковать Запорожскую атомную электростанцию ​​под чужим флагом:

"ЛЮБОЕ умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинский ядерный реактор, будет нарушением статьи 5 НАТО", - написал чиновник.

Напомним, что согласно 5 статье НАТО, если один из членов этого альянса подвергается нападению, то он считается нападением по всем членам НАТО, а значит, они должны стать в его защиту. Возможно, Эллвуд подразумевает именно радиационные выбросы, которые могут распространиться не только по территории Украины, но и государствами возле Украины, которые являются членами НАТО.

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В статье: война с Россией НАТО
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