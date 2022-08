Член парламента Великобритании заявил, что любой ядерный терроризм россиян на Запорожской АЭС введет в действие 5 статью НАТО

Член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter остро отреагировал на новость, в которой указано, что россияне планируют атаковать Запорожскую атомную электростанцию ​​под чужим флагом:

Let’s make it clear now:



ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq