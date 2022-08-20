Член парламента Великобритании заявил, что любой ядерный терроризм россиян на Запорожской АЭС введет в действие 5 статью НАТО
Она предусматривает защиту пострадавшего
Getty Images / Global Images Ukraine
Член парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter остро отреагировал на новость, в которой указано, что россияне планируют атаковать Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом:
"ЛЮБОЕ умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации в украинский ядерный реактор, будет нарушением статьи 5 НАТО", - написал чиновник.
Let’s make it clear now:— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022
ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq
Напомним, что согласно 5 статье НАТО, если один из членов этого альянса подвергается нападению, то он считается нападением по всем членам НАТО, а значит, они должны стать в его защиту. Возможно, Эллвуд подразумевает именно радиационные выбросы, которые могут распространиться не только по территории Украины, но и государствами возле Украины, которые являются членами НАТО.
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