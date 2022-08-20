В российском Сочи – взрыв и пожар возле аэропорта
Горят гаражные боксы
фото з відкритих джерел
В российском Сочи утром, 20-го августа, возле местного аэропорта произошли взрывы и поднялся пожар. Причины инцидента не сообщаются, но на фото и видео отчетливо видны последствия.
Сообщается, что горят гаражные боксы возле территории аэропорта.
Напомним также, что утром 20-го августа несколько взрывов произошло в оккупированном россиянами Крыму. В частности, беспилотником был атакован штаб Черноморского флота.
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