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В российском Сочи – взрыв и пожар возле аэропорта

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Горят гаражные боксы

В российском Сочи – взрыв и пожар возле аэропорта

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В российском Сочи утром, 20-го августа, возле местного аэропорта произошли взрывы и поднялся пожар. Причины инцидента не сообщаются, но на фото и видео отчетливо видны последствия.

Сообщается, что горят гаражные боксы возле территории аэропорта.

Напомним также, что утром 20-го августа несколько взрывов произошло в оккупированном россиянами Крыму. В частности, беспилотником был атакован штаб Черноморского флота.

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В статье: война с Россией
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