На востоке Украины – воздушная тревога. Сообщают о четырех сбитых ракетах над Днепропетровщиной
Работа украинской ПВО
Фото: Беларускі Гаюн
Утром 20-го августа в некоторых областях восточной Украины звучала воздушная тревога. Как впоследствии выяснилось, над Днепропетровщиной были сбиты четыре ракеты, запущенные россиянами.
"Крутое начало субботы от наших военных.
Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.
Слава нашим военным", - написал глава ОГА Валентин Резниченко.
Ранее стало известно о пожаре возле аэропорта российского Сочи.
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Источник:Валентин Резніченко
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