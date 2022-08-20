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На востоке Украины – воздушная тревога. Сообщают о четырех сбитых ракетах над Днепропетровщиной

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Работа украинской ПВО

На востоке Украины – воздушная тревога. Сообщают о четырех сбитых ракетах над Днепропетровщиной

Фото: Беларускі Гаюн

UA-Футбол
Новина українською

Утром 20-го августа в некоторых областях восточной Украины звучала воздушная тревога. Как впоследствии выяснилось, над Днепропетровщиной были сбиты четыре ракеты, запущенные россиянами.

"Крутое начало субботы от наших военных.

Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область.

Слава нашим военным", - написал глава ОГА Валентин Резниченко.

Ранее стало известно о пожаре возле аэропорта российского Сочи.

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В статье: война с Россией
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