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Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО

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Но не везде оно стработало

Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО

Телеграм Сергія Стерненка

Новина українською

Горячее утро во временно оккупированном Крыму продолжается. После атаки на штаб Черноморского флота рф взрывы слышали еще в трех местах полуострова.

Местные жители Запада Крыма сообщают, что слышали взрывы в Евпатории и в Заозерном.

В то же время так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщает, что все для россиян завершилось хорошо:

“В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации”, - написал оккупант.

Также в сети появились видео с взрывами в небе в Бахчисарае и селе Молочном в Сакском районе.

Тамошний телеграмм-канал подтвердил эту информацию:

“Подтверждены два хлопках в Бахчисарае. Предположительно, также был сбит беспилотник. Информация уточняется”, - говорится в сообщении "ЧП Севастополь".

Кроме того, отмечается, что в Бахчисарае был успешно атакован аэродром.

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В статье: война с Россией
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