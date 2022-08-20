Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО
Но не везде оно стработало
Телеграм Сергія Стерненка
Горячее утро во временно оккупированном Крыму продолжается. После атаки на штаб Черноморского флота рф взрывы слышали еще в трех местах полуострова.
Местные жители Запада Крыма сообщают, что слышали взрывы в Евпатории и в Заозерном.
В то же время так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщает, что все для россиян завершилось хорошо:
“В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации”, - написал оккупант.
Также в сети появились видео с взрывами в небе в Бахчисарае и селе Молочном в Сакском районе.
Тамошний телеграмм-канал подтвердил эту информацию:
“Подтверждены два хлопках в Бахчисарае. Предположительно, также был сбит беспилотник. Информация уточняется”, - говорится в сообщении "ЧП Севастополь".
Кроме того, отмечается, что в Бахчисарае был успешно атакован аэродром.
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