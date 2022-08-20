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Российский дипломат призвал к геноциду мирного населения Украины

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Впоследствии пост удалил и попытался оправдаться

Российский дипломат призвал к геноциду мирного населения Украины

газетару

UA-Футбол
Новина українською

Российский дипломат, постоянный представитель россии при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в твиттере призвал к геноциду мирного населения Украины. Чиновник людоедского режима написал: "Нет пощады населению Украины" в ответ на твит Владимира Зеленского о благодарности Джо Байдену за очередной пакет военной помощи.

Российский дипломат призвал к геноциду мирного населения Украины - изображение 1Cкриншот з twitter

Впоследствии русский удалил сообщение, а в комментариях попытался объяснить, что его не так поняли.

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В статье: война с Россией
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