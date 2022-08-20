Российский дипломат призвал к геноциду мирного населения Украины
Впоследствии пост удалил и попытался оправдаться
газетару
Российский дипломат, постоянный представитель россии при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в твиттере призвал к геноциду мирного населения Украины. Чиновник людоедского режима написал: "Нет пощады населению Украины" в ответ на твит Владимира Зеленского о благодарности Джо Байдену за очередной пакет военной помощи.
Cкриншот з twitter
Впоследствии русский удалил сообщение, а в комментариях попытался объяснить, что его не так поняли.
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