Российский дипломат призвал к геноциду мирного населения Украины

Российский дипломат, постоянный представитель россии при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в твиттере призвал к геноциду мирного населения Украины. Чиновник людоедского режима написал: "Нет пощады населению Украины" в ответ на твит Владимира Зеленского о благодарности Джо Байдену за очередной пакет военной помощи.

Cкриншот з twitter

Впоследствии русский удалил сообщение, а в комментариях попытался объяснить, что его не так поняли.