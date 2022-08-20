В Мелитополе ночью раздалось несколько мощных взрывов. Россияне в ответ обстреляли жилой квартал города
Есть пострадавший
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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров утром в своем телеграмм-канале сообщил, что в ночь с 19 на 20 августа в городе раздалось несколько громких взрывов:
“По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.
Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработало их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако, если в росармии такая ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее”, - заявил глава города.
Через несколько минут после атаки россияне решили в ответ обстрелять один из жилых кварталов Мелитополя:
“Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область.
Поэтому орки решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.
Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 гражданских домов потерпели разрушение.
Жители успели снять, как ракета рашистов летит с юга на север Мелитополя”, - добавил Федоров.
Напомним, что Мелитополь расположен примерно в 80 километрах от позиции украинских военных.
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