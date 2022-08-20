Россияне обстреляли жилой дом в Николаевской области. Есть пострадавшие, в том числе и дети

Российские оккупанты продолжают терроризировать Николаевщину. Сегодня, 20 августа, снаряды захватчиков попали в пятиэтажку в Вознесенске.

Ракеты попали в первый этаж жилого дома. По предварительной информации известно о семи пострадавших, среди которых есть и дети. Об этом сообщает журналист Роман Цаплиенко.

Добавим, что Вознесенск расположен в 100 километрах от Николаева на северо-запад.