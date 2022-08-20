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Россияне обстреляли жилой дом в Николаевской области. Есть пострадавшие, в том числе и дети

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Это был целенаправленный удар

Россияне обстреляли жилой дом в Николаевской области. Есть пострадавшие, в том числе и дети

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Российские оккупанты продолжают терроризировать Николаевщину. Сегодня, 20 августа, снаряды захватчиков попали в пятиэтажку в Вознесенске.

Ракеты попали в первый этаж жилого дома. По предварительной информации известно о семи пострадавших, среди которых есть и дети. Об этом сообщает журналист Роман Цаплиенко.

Добавим, что Вознесенск расположен в 100 километрах от Николаева на северо-запад.

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В статье: война с Россией
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