Россияне обстреляли жилой дом в Николаевской области. Есть пострадавшие, в том числе и дети
Это был целенаправленный удар
Фото з відкритих джерел
Российские оккупанты продолжают терроризировать Николаевщину. Сегодня, 20 августа, снаряды захватчиков попали в пятиэтажку в Вознесенске.
Ракеты попали в первый этаж жилого дома. По предварительной информации известно о семи пострадавших, среди которых есть и дети. Об этом сообщает журналист Роман Цаплиенко.
Добавим, что Вознесенск расположен в 100 километрах от Николаева на северо-запад.
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