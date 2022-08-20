Число пострадавших в результате ракетного удара по Вознесенску возросло до девяти, среди них четыре ребенка
Животные
Фото НикВести / Автор невідомий
Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Вознесенске Николаевской области возросло до девяти. Об этом в своем телеграме сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.
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Из девяти раненых сразу четверо дети в возрасте от 3 до 17 лет. Все из них в тяжелом состоянии. Одну из девочек перевозят в Николаев – обломок вырвал ей глаз.
СМИ на россии утверждают о целенаправленном ракетном ударе "по позициям ВСУ".
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