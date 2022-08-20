  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Число пострадавших в результате ракетного удара по Вознесенску возросло до девяти, среди них четыре ребенка
В тренде

Число пострадавших в результате ракетного удара по Вознесенску возросло до девяти, среди них четыре ребенка

Общие новости
(1 голосов)

Животные

Число пострадавших в результате ракетного удара по Вознесенску возросло до девяти, среди них четыре ребенка

Фото НикВести / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Вознесенске Николаевской области возросло до девяти. Об этом в своем телеграме сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Читайте такжеЧетыре ракеты сбиты над Днепропетровщиной

Из девяти раненых сразу четверо дети в возрасте от 3 до 17 лет. Все из них в тяжелом состоянии. Одну из девочек перевозят в Николаев – обломок вырвал ей глаз.

СМИ на россии утверждают о целенаправленном ракетном ударе "по позициям ВСУ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Виталий Ким
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде