российские десантники отказываются ехать на войну против Украины
Заменяют контрактниками без офицерских званий и опыта
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские десантники отказываются ехать воевать в Украину
Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск страны-оккупанта принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.
После грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы.
Наибольшей проблемой для кафиров является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений НДС. На должности от командира взвода к командиру батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются уходить даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.
Сейчас в командовании НДС работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.
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