Главное управление разведки МО Украины сообщает, что российские десантники отказываются ехать воевать в Украину

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск страны-оккупанта принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

После грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы.

Наибольшей проблемой для кафиров является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений НДС. На должности от командира взвода к командиру батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются уходить даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.

Сейчас в командовании НДС работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.