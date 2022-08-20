Генштаб: россияне вели безуспешные наступательные бои в направлении Донецк - Пески

Генштаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто семьдесят восьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск вооруженных сил республики Беларусь и российской федерации на границе нашего государства не обнаружены.

Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

В Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Великие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги.

Враг нанес авиационных ударов - возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от Русских Тишков и Золочева.

В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Довгенькое. Нанес авиаудару возле Залимана.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Довгенькое - Курулька. Как результат – наши воины нанесли противнику потери и отбросили его обратно.

В Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.

Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационных ударов.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. не имели, получили жесткий отпор.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационных ударов вблизи Водяного и Марьинки.

Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опросное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

В Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкое и Степное. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Железнодорожного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении.

Совершал обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Ведет наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное.

Корабельная группировка противника в готовности к применению содержит два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".