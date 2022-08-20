Взрывы в Чернобаевке и в оккупированном Крыму: попадание в склад БК
Также пишут о работе ПВО
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В субботу вечером в пабликах появилась информация о взрывах в оккупированной Чернобаевке (Херсонская область). Сообщают о по меньшей мере трех попаданиях в склады с боекомплектами.
Также есть информация о взрывах в Оленовке, вблизи Тарханкута, на территории оккупированного Крыма. По предварительной информации, там работает ПВО.
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