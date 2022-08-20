  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Взрывы в Чернобаевке и в оккупированном Крыму: попадание в склад БК
В тренде

Взрывы в Чернобаевке и в оккупированном Крыму: попадание в склад БК

Общие новости
(1 голосов)

Также пишут о работе ПВО

Взрывы в Чернобаевке и в оккупированном Крыму: попадание в склад БК

скріншот

UA-Футбол
Новина українською

В субботу вечером в пабликах появилась информация о взрывах в оккупированной Чернобаевке (Херсонская область). Сообщают о по меньшей мере трех попаданиях в склады с боекомплектами.

Также есть информация о взрывах в Оленовке, вблизи Тарханкута, на территории оккупированного Крыма. По предварительной информации, там работает ПВО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде