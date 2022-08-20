Зеленский: Сегодня – обязательно за Усика, наш парень!

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к своей нации. В монологе глава государства анонсировал мероприятия относительно Дня Независимости, призвал всех болеть за своих, в частности – за Александра Усика. И, конечно же, затронул тему войны:

"Мы всегда говорим честно: ради победы Украины еще нужно бороться, еще предстоит очень много, еще нужно выстоять и вытерпеть, к сожалению, много боли. Но украинцы уже могут по праву чувствовать гордость за себя, за свое государство и своих героев".

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям – столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень за все города", – сказал Зеленский.

Также президент не остался в стороне от главного спортивного события вечера – боксерского поединка с участием Александра Усика:

"Держимся вместе! Помогаем друг другу! Восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!".

Смотрите полное видеообращение главы государства.