В подмосковье взорвали автомобиль главного идеолога путина. Погибла его дочь
Покушение, похоже, было направлено на александра дугина
фото з відкритих джерел
Возле москвы в ночь на 21-е августа на ходу взорвался автомобиль александра дугина. Последний известен тем, что является пропагандистом "русского мира" и главным идеологом путина.
В транспортном средстве находилась дочь дугина Дарья.
Как отмечают источники, в подмосковье взорвали джип Land Cruiser Prado, на котором ехала Дарья Дугина – дочь известного российского "философа" и путинского пропагандиста александра дугина.
Взрыв в автомобиле произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. По предварительным данным, девушка была в машине и погибла на месте.
По словам очевидцев, машина взорвалась во время движения. Также известно, что в машине должен был ехать и сам пропагандист, однако в последний момент сменил транспортное средство.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка года
- Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер
- Гасперини об уходе Малиновского: Аталанте нужны игроки, забивающие больше 6 голов за сезон
- Ракетный удар по Харькову: количество жертв растет, Зеленский сделал заявление
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Новости по теме
- 00:27 Украинские Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи
- 23:57 Украинские Луганск, Каховка, Запорожье, Херсон. Известно, какие вражеские объекты были уничтожены за сегодня.
- 23:52 Украинские Советник главы ОП: Жаркий август-2022. Это время, когда понимаешь, что Крым – это только Украина