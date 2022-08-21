В подмосковье взорвали автомобиль главного идеолога путина. Погибла его дочь

Возле москвы в ночь на 21-е августа на ходу взорвался автомобиль александра дугина. Последний известен тем, что является пропагандистом "русского мира" и главным идеологом путина.

В транспортном средстве находилась дочь дугина Дарья.

Как отмечают источники, в подмосковье взорвали джип Land Cruiser Prado, на котором ехала Дарья Дугина – дочь известного российского "философа" и путинского пропагандиста александра дугина.

Взрыв в автомобиле произошел на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы. По предварительным данным, девушка была в машине и погибла на месте.

По словам очевидцев, машина взорвалась во время движения. Также известно, что в машине должен был ехать и сам пропагандист, однако в последний момент сменил транспортное средство.