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Джошуа: Подарите Усику аплодисменты как нашему чемпиону мира в тяжелом весе

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Джошуа: Подарите Усику аплодисменты как нашему чемпиону мира в тяжелом весе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксер Энтони Джошуа сразу после второго поражения Александру Усику прямо на ринге взял микрофон и сделал заявление.

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Если бы вы знали мою историю, вы поняли бы страсть. Я не боксер-любитель с пяти лет, который был перспективным в детском возрасте. Я попадал в тюрьму, я выходил под залог и начал тренировать свою задницу. Я хотел драться.

Я забрал пояса у Усика [сразу после боя Джошуа их физически забрал у украинца и выбросил за ринг], извини меня за это. Но это из-за страсти, которую мне вложили в бокс. Этот парень сегодня побил меня, возможно, я мог бы боксировать лучше, но это показывает уровень упорного труда, который я вкладываю, поэтому, пожалуйста, подарите Александру аплодисменты как нашему чемпиону мира в тяжелом весе.

Я не боец ​​двенадцати раундов, посмотрите на меня, я новая порода тяжеловесов. Майк Тайсон, Сонни Листон, Джек Демпси, "вы не бросаете комбинации, как Роки Марчиано". Я тяжел, это тяжелая работа. У этого парня феноменальный талант, давайте трижды скажем "ура" в его честь", – отметил Джошуа.

Напомним, что Усик в матче-реванше раздельным решением судей одолел Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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