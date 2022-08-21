Превосходство украинца почти по всем показателям. Статистика боя Усик - Джошуа
Усик чаще бил и чаще попадал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик
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Александр победил не только по решению арбитров, но и по статистике боя. Единственный показатель, где лучше оказался Джошуа, это процент точных ударов. Однако их количество между украинцем и британцем сравнивать неправильно, ведь Александр выбросил на более чем двести ударов больше в сторону соперника.
- Нанесенные удары – 712:492;
- Точные удары – 170:124;
- Процент точности – 24:25;
- Силовые удары – 315:280;
- Точные силовые удары – 131:101.
Напомним, Александр Усик уже заявил, что следующий поединок
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