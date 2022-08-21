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Превосходство украинца почти по всем показателям. Статистика боя Усик - Джошуа

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Усик чаще бил и чаще попадал

Превосходство украинца почти по всем показателям. Статистика боя Усик - Джошуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер Александр Усик одержал победу в матче-реванше над Энтони Джошуа. Поединок длился все двенадцать раундов, а судьи раздельным решением признали победу нашего боксера.

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Александр победил не только по решению арбитров, но и по статистике боя. Единственный показатель, где лучше оказался Джошуа, это процент точных ударов. Однако их количество между украинцем и британцем сравнивать неправильно, ведь Александр выбросил на более чем двести ударов больше в сторону соперника.

  • Нанесенные удары – 712:492;
  • Точные удары – 170:124;
  • Процент точности – 24:25;
  • Силовые удары – 315:280;
  • Точные силовые удары – 131:101.

Напомним, Александр Усик уже заявил, что следующий поединок хочет провести с Тайсоном Фьюри, который удерживает пояс WBC - единственный в тяжелом весе, не принадлежащий украинцу.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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