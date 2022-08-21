Превосходство украинца почти по всем показателям. Статистика боя Усик - Джошуа

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в матче-реванше над Энтони Джошуа. Поединок длился все двенадцать раундов, а судьи раздельным решением признали победу нашего боксера.

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Александр победил не только по решению арбитров, но и по статистике боя. Единственный показатель, где лучше оказался Джошуа, это процент точных ударов. Однако их количество между украинцем и британцем сравнивать неправильно, ведь Александр выбросил на более чем двести ударов больше в сторону соперника.

Нанесенные удары – 712:492;

Точные удары – 170:124;

Процент точности – 24:25;

Силовые удары – 315:280;

Точные силовые удары – 131:101.