Зеленский - победе Усика: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут
Нужная победа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере прокомментировал победу Александра Усика в матче-реванше против Энтони Джошуа. Напомним, что после двенадцати раундов судьи раздельным решением
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"Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно победят!", - написал Зеленский.
Difficult, but so important and necessary VICTORY!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2022
Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!
Photo: MatchroomBoxing pic.twitter.com/oSgw0Ek2kK
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