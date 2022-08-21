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Зеленский - победе Усика: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут

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Нужная победа

Зеленский - победе Усика: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере прокомментировал победу Александра Усика в матче-реванше против Энтони Джошуа. Напомним, что после двенадцати раундов судьи раздельным решением отдали победу украинцу.

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"Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно победят!", - написал Зеленский.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Владимир Зеленский
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