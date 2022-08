Зеленский - победе Усика: Все, кто казацкого рода, своего не отдадут

Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере прокомментировал победу Александра Усика в матче-реванше против Энтони Джошуа. Напомним, что после двенадцати раундов судьи раздельным решением отдали победу украинцу .

Difficult, but so important and necessary VICTORY!

Defending the title of world champion is a symbol that all those who are of Cossack sort will not give up their own, they will fight for it and will definitely win!



Photo: MatchroomBoxing pic.twitter.com/oSgw0Ek2kK