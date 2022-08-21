Россияне перебрасывают ПВО в Беларусь, имеют частичный успех на Николаевском направлении - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро воскресенья, 21 августа.

Волынское и Полесское направление:

отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации на территорию республики беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

Сиверское направление:

враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области, а также Мирополье и Павловка Сумской области.

Харьковское направление:

россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанесли авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вели воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

Славянское направление:

зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины. Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

Донецкое направление:

враг пытается продолжить наступательные действия.

Краматорское направление

оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Вели наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имели.

Бахмутское направление:

армия рф обстреливала позиций наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Нанесла авиаудары недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледар. Вела наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имела, отошла. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

Авдеевское направление:

обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное. Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

Новопавловское направление:

враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

Запорожское направление:

россияне совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанесли авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вели воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

Южнобужское направление:

противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационных ударов возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БПЛА.

Николаевское направление:

враг ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.