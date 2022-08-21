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Уже больше 45 тысяч уничтоженных. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Почти четыре десятка техники

Уже больше 45 тысяч уничтоженных. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля. За субботу, 20 августа, украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 45200 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1912 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 141 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,
  • специальная техника – 99 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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