Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля. За субботу, 20 августа, украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 45200 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1912 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 141 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 197 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

крылатые ракеты – 190 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,

специальная техника – 99 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.