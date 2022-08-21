Уже больше 45 тысяч уничтоженных. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Почти четыре десятка техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля. За субботу, 20 августа, украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 45200 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1912 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средства ПВО - 141 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
- крылатые ракеты – 190 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед,
- специальная техника – 99 (+2).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.
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